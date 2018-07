Luiz Carlos dos Santos, 41 anos, agrediu Patricia de Oliveira Neves, 30 anos, após ela ir comer na cozinha. O caso aconteceu neste sábado (14), no município de Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, Patricia estava deitada com Luiz Carlos quando, na manhã de hoje, resolveu se levantar e ir na cozinha. Ao chegar no local, foi surpreendida pelo autor – que estava logo atrás dela – e a proibiu de comer.

O casal começou a discutir e Luiz Carlos desferiu um soco no rosto da companheira e fugiu. A vítima acionou a polícia que, durante as buscas pela região, encontrou o autor e o levou para a delegacia da cidade.