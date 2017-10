Depois de remover tatuagem da nuca com o nome do ex-marido, uma mulher, de 27 anos, foi agredida e ameaçada a tiros. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (19) em Três Lagoas – a 329 km de Campo Grande. A vítima conviveu nove anos com o suspeito.

De acordo com as informações do JP News, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma residência em um bairro da cidade. A mulher contou aos policiais que está separada do marido, um homem de 27 anos, e por este motivo decidiu remover uma tatuagem com o nome dele que fica na região da nuca.

Ao descobrir que sua ex-mulher retirou a tatuagem, o homem foi até a residência da vítima e começou a agredi – la com socos e pontapés. Ele pegou uma faca e tentou esfaquear a mulher, mas ela foi salva pela irmã. Com isso as duas mulheres ficaram feridas devido às agressões sofridas pelo suspeito.

O homem, que estava portando um arma de fogo, fugiu ao saber que a polícia foi acionada, mas antes disso ele efetuou vários disparos ameaçando a ex-mulher. Os policiais fizeram ronda pelo local, mas o agressor não foi encontrado. O caso foi será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher.