Mulher apanha do ex-marido e relata agressão em rede social

Stephany Marques usou as redes sociais para denunciar a agressão do ex-marido Rafael Amim, na noite de domingo (25), na Capital. Revoltada com a situação, a jovem escreveu em um grupo com mais de 58 mil membros que apanhou muito e estaria com o maxilar quebrado e vários hematomas pelo corpo.

A redação entrou em contato com a vítima, mas ela não pode falar, pois está neste momento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde vai registrar um boletim de ocorrência.

“Perdi a consciência de tudo que estava acontecendo graças a meu ex-marido Rafael Amin que chegou muito bêbado e me agrediu muito com chutes, socos e pontapés (sic)”, escreveu a vítima.

A jovem ainda aproveitou para encorajar as mulheres que sofrem agressão de seus companheiros a denunciarem. “Se algum dia acontecer isso com vcs não deixe de denunciar a lei Maria da Penha, pois assim cada vez que uma mulher sofre por isso e se denunciarmos estamos protegendo nos e outras pessoas que possam sofrer (sic)”, alertou.

Centenas de pessoas comentaram na publicação da jovem, algumas mulheres chegaram a relatar sobre agressões que já sofreram. “Melhoras gata eu ja sofri isso tbm e uma coisa que demora a sair da nossa mente...esses cara são um lixo são tudo covarde não vale o chão que pisa .. isso e uma coisa que não desejo pra ninguém fica bem flor qlq coisa só chamar (sic)”, relatou uma internauta.

Outra mulher relatou que foi vítima de agressão do companheiro quando estava grávida. “Exatamente certinha você sofri varias agreções durante meu relacionamento, durante minha gravidez tenho laudos de corpo de delito e ainda saimos como erradas somos julgadas além de sofrer as agreções ! TEM QUE DENUNCIAR SIM E ELES TEM Q PAGAR PELO CRIME! (sic)”.