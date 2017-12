Uma mulher de 41 anos apanhou do marido no domingo (3), após flagrar a conversa que ele mantinha com uma garota de programa em Ribas do Rio Pardo.

A vítima teria pedido o celular para fazer uma ligação para o filho, momento em que resolveu olhar o whatsapp e viu a conversa. A esposa passou uma rasteira no marido que caiu na frente dos amigos.

Irritado, o homem desferiu socos na mulher que teve lesões próximas ao olho esquerdo. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.