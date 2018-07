Mulher arma emboscada para tentar matar o ex-marido

Marlene de Oliveira Santos, 42 anos, foi presa na sexta-feira (06), após armar uma emboscada e tentar matar o ex-marido Francisco Aderson dos Santos, de 39 anos, em Sonora.



Conforme informações do site Coxim Agora, Marlene estava andando armada com medo de ser agredida pelo ex-companheiro, no entanto, na tarde de ontem ela teria chamado Francisco para conversar em uma região de mata, próximo a um córrego.



Ela contou a polícia que, durante a conversa, os dois iniciaram uma discussão e, para não ser agredida, Marlene sacou um revólver e atirou quatro vezes na vítima, um dos tiros atingiu o peito do ex.



A polícia encontrou uma garrafa de vinho e preservativos no local, o que aponta que ela premeditou o crime, atraindo a vítima para um encontro amoroso.



Após cometer a tentativa de homicídio, Marlene fugiu do local, mas foi presa no mesmo dia e confessou ser autora do atentado.



A motocicleta da vítima que também foi alvejada pelos disparos foi encontrada na manhã deste sábado (07).



Francisco foi socorrido e encaminhado para um hospital da região e seu estado é considerado grave.