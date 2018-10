Marilucia Miranda, que foi atropelada no sábado (13) na avenida Afonso Pena, próximo ao shopping Campo Grande, está internada no CTI da Santa Casa da Capital.

De acordo com a assessoria do hospital, ela passou por uma cirurgia, ainda no sábado, onde foi identificada uma lesão na cabeça que causou um coagulo no cérebro. Marilucia ficará em observação por no 72 horas , tempo mínimo recomendado pela equipe médica quando um paciente passa por esse tipo de cirurgia.

O acidente

Na manhã de sábado, Marilucia tentou atravessar a Afonso Pena, em direção ao shopping e foi atingida por um carro. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).