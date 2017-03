Mulher baleada pelo ex-companheiro passa por cirurgia e continua em estado grave

Continua em estado grave, Pâmella Jennifer Garicoi, 32 anos, que foi baleada pelo ex-marido, Johnny Souza, na última quinta-feira (23).

Segundo a assessoria da Santa Casa, Pâmela passou, por uma cirurgia de traqueostomia na manhã de hoje (29), mas não houve melhora no seu estado clínico, ela continua internada na UTI, Johnny também continua em estado grave.

Relembre o caso

Na tarde da última quinta-feira (23), Johnny entrou em uma loja de gesso, na Avenida Mascarenhas de Morais e atirou contra a ex-companheira que trabalhava no local. Logo após o crime, o rapaz mirou a arma no próprio queixo e atirou.

Ambos foram encaminhados em estado crítico para Santa Casa de Campo Grande, onde continuam sob cuidados médicos.

De acordo com informações de familiares das vítimas, Pâmela e Johnny foram casados por 11 anos, e tiveram uma filha que hoje tem 5 anos. Eles estavam separados há cerca de dois meses, mas de acordo com informações ele era agressivo e não aceitava o fim do relacionamento.