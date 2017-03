Mulher baleada por ex-marido continua inconsciente e em estado crítico

Pâmella Jennifer Garicoi, de 32 anos, e Johnny Souza, continuam internados em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), na Santa Casa de Campo Grande. Na tarde do dia 23 de março, o rapaz tentou matar a ex-companheira a tiros, em uma loja de gesso, na Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro Monte Castelo.

De acordo com a assessoria de comunicação da Santa Casa, Jennifer continua inconsciente e ainda respira por aparelhos. Os médicos ainda aguardam melhoras em seu quadro clínico para avaliar se passará ou não por cirurgia. “Ela apresentou um quadro crítico na coluna e medula. Estamos aguardando melhora em seu estado de saúde para podermos avaliar melhor”.

Já o estado de saúde de Jonny Souza é um pouco melhor. O rapaz se encontra consciente, mas respirando ainda por aparelhos. “Como ele ainda não acordou, não podemos avaliar se perderá a visão. Ele teve uma fratura na língua, e estamos aguardando melhorar para analisar se podemos ou não retirar os aparelhos”, relata a assessoria da Santa Casa.

Relembre o caso

Na tarde da última quinta-feira (23), Johnny entrou em uma loja de gesso, na Avenida Mascarenhas de Morais e atirou contra a ex-companheira que trabalhava no local. Logo após o crime, o rapaz mirou a arma no próprio queixo e atirou.

Ambos foram encaminhados em estado crítico para Santa Casa de Campo Grande, onde continuam sob cuidados médicos.

De acordo com informações de familiares das vítimas, Pâmela e Johnny foram casados por 11 anos, e tiveram uma filha que hoje tem 5 anos. Eles estavam separados há cerca de dois meses, mas de acordo com informações ele era agressivo e não aceitava o fim do relacionamento.