Na tarde de segunda-feira (27) uma mulher ficou ferida após sofrer uma queda da moto que pilotava, ao passar por uma lombada, na rua João Cardeal de Souza, em Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, Leidivana de Souza Castro, de 29 anos, conduzia uma, com placa de Coxim, e acabou perdendo o controle do veículo ao passar por uma lombada.

Com a queda, ela sofreu escoriações pelo corpo, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Como Leidivana não portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no momento do acidente, a motocicleta foi removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).