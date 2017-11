Mulher cai de moto depois de plástico se prender nas rodas do veículo

Na manhã de terça-feira (7) Vanessa de Lima Silva, motociclista de 32 anos sofreu um acidente de moto ao cair na Avenida Rosário Congro, quando um plástico se prender ao pneu dianteiro de sua motoneta. O objeto, segundo Vanessa, teria caído da caçamba de um caminhão que trafegava a seu lado. Ela teve ferimentos no pé e nas costas.

Testemunhas acionaram a PM, que se dirigiu ao local do acidente, mas quando chegaram, o Samu já havia feito os primeiros socorros e encaminhado a vítima já para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os policiais foram até o posto e encontraram a proprietária da motocicleta.

Segundo informações do JPNEWS ela contou que, ao trafegar pela avenida, ao lado do caminhão, viu quando um plástico ‘voou’ da caçamba e se enrolou na roda dianteira da motoneta, causando a queda do veículo. Também informou aos policiais, de que ‘não sabia informar mais detalhes do acidente’.

A vítima sofreu escoriações no pé esquerdo e estava com dores na região lombar e, segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), permaneceu hospitalizada. Sua moto permaneceu estacionada nas proximidades do local do acidente e foi informada a guarnição de trânsito.