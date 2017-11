Mulher capota o carro após se desviar de animal na pista

Uma mulher de 42 anos ficou ferida após capotar o veículo que ela dirigia, na tarde desta quarta-feira (29), na rodovia BR-158.

Segundo informações do site JP News, a vítima seguia sentido Inocência e perdeu o controle da direção ao desviar de um animal na pista.

O carro capotou e parou no canteiro lateral da rodovia. Ainda de acordo com os bombeiros, a mulher teve escoriações nos braços, nas pernas e reclamava de dores abdominais por conta do acionamento do airbag.

Ela chegou a ficar presa dentro do veículo e foi levada para o Hospital Auxiliadora.