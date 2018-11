Mulher com bebê de 6 meses atingem Corolla que tentou manobra para voltar na via

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros, na Via Park, no bairro Vivenda do Bosque em frente ao parque das Nações Indígenas, deixou uma mulher de 26 anos com falta de ar e alguns hematomas.

Conforme testemunhas, o motorista de 53 anos, que estava em um Corolla, estava estacionado na rua Professor Luis Alexandre de Oliveira e ao tentar uma manobra para fazer retorno na via não teria prestado atenção aos veículos que estavam vindo. A condutora de um Uno não conseguiu frear e colidiu na lateral do veículo.

A mulher de 26 anos, estava com seu filho de apenas 6 meses de idade. A criança não ficou ferida, pois estava na cadeirinha destinada a ela. Já a mãe da criança ficou com alguns hematomas, pois o airbag do seu carro abriu.

O motorista do outro veículo não sofreu nenhum ferimento, mas a sua esposa começou a passar mal, e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran), estavam parados no cruzamento onde aconteceu o acidente, e fizeram os primeiros atendimentos as vítimas.