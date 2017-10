Mulher de 20 anos é presa transportando maconha na vagina

A equipe do Serviço de Inteligência e das Rondas Ostensivas e táticas do Interior (Rotai) prendeu uma mulher, de 20 anos, que estava com um pacote de maconha dentro da vagina. A prisão aconteceu na manhã deste sábado (28) em Três Lagoas – a 328 km de Campo Grande.

De acordo com o JP Nwes, por volta das 5h a equipe da Rotai foi acionada para abordar um ônibus interestadual que faz a linha Mato Grosso do Sul/ São Paulo. Através de um denuncia anônima, os policias descobriram que hava uma mulher dentro do ônibus e que a mesma estava transportando maconha introduzida na vagina.

Os policiais pararam o veículo e uma vistoria foi feita com a checagem da identidade dos passageiros. Após a identificação da passageira suspeita, ela confessou que estava com a droga e a levaria para um detento que está preso na penitenciária de Andradina (SP).

A traficante revelou ainda que estava fazendo o “serviço” a mando de uma mulher de 52 anos, que é mãe do detento.

A mulher foi presa e levada para a sala de elaboração de ocorrência da PM, acompanhada de uma policial feminina para a retirada do entorpecente, que estava embalado em um preservativo.

O caso continua

A jovem, de 20 anos, presa com a maconha na vagina, disse que foi levada por um homem, de 24 anos, até um ponto de ônibus no bairro Cristo para que ela pudesse embarcar ao estado de São Paulo. Coforme a investigação da polícia, a mulher seguia ao presídio aos finais e semana e agia da mesma maneira.

Os policiais foram até a casa da mulher e ela confessou que havia mais entorpecentes. Na residência havia um homem, de 20 anos, saindo do local e carregando nas mãos alguns frascos de produtos que são utilizados para fazer uma “mistura” com a pasta base de cocaína. O suspeito disse que ia “jogar fora” os produtos, mas não revelou o motivo.

Em uma vistoria pela casa, os policiais encontraram enterrados no quintal, debaixo de um tambor, tabletes com cerca de 6,9 kg de maconha que estavam dentro de uma sacola preta.

Em dos quartos, uma mulher, de 18 anos, foi encontrada com uma porção de maconha, ela justificou que era para consumo próprio e que pegou a droga na residência. A proprietária da casa, a mulher de 52 anos, não foi encontrada.

Todos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para as providências legais.