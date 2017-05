Mulher de 47 anos cai em golpe do envelope vazio e perde R$ 12 mil

Depois de receber um telefonema onde a pessoa se identificou como João Paulo, uma Mulher de 47 anos perde R$ 12 mil. O caso foi registrado na tarde dessa sexta-feira (12) em Jardim – a 237 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, de uma empresa de combustível da cidade, por telefone, recebeu a informação de Paulo, que havia depositado um valor de R$ 44 mil na conta da empresa. O suposto cliente disse que a quantia era para a compra de mil litros de diesel. Porém, Paulo, disse que precisaria de R$ 12 mil de volta, a mulher então fez a transferência para uma conta do Banco do Brasil de Cascavel (PR).

Somente depois da transação, a vítima levantou suspeita do cliente e seguiu até a sua agência, do Bradesco, e lá, a mulher, foi informada pelo seu gerente que havia caído em um golpe, pois o depósito de R$ 44 mil foi feito através de um envelope vazio.

O caso foi registrado na delegacia de Jardim como estelionato.