Mulher de 57 anos morre em acidente na MS-162

Durcelina de Lima, 57, morreu depois de bater seu carro em uma caminhonete. A morte da motorista aconteceu no último domingo (30) na MS-162 em Sidrolândia – a 65 km da Capital. Conforme o site de notícias, Região News, a vítima dirigia um corsa com placas de Campo Grande e bateu de frente com uma Caminhonete Hilux de Maracaju. O corpo de Durcelina ficou preso entre às ferragens.

Segundo o motorista da Hilux, que fraturou uma das pernas, a mulher do carro invadiu a pista contrária causando o acidente sem tempo de evitar a colisão. Outros dois ocupantes da caminhonete foram encaminhado para a Santa Casa.