Mulher denuncia marido por ameaças e posse irregular de duas espingardas

Uma mulher denunciou o marido por ameaçá-la e estar de posse irregular de arma de fogo na noite desta sexta-feira (22). O caso aconteceu em uma propriedade rural, em Terenos.

Segundo boletim de ocorrência, o casal estava em casa com os três filhos, quando a mulher disse ao esposo Carlos Ramos Orrego, que tinha esquecido o carregador do celular em uma lanchonete que ambos estavam horas atrás e iria buscar. O homem acusou a mulher de o estar traindo, querendo voltar a lanchonete por causa de outro homem. Ele afirmou ainda que ela poderia ir mas quando voltase a mataria junto com um dos filhos dela de outro relacionamento.

A mulher acionou a polícia, afirmando que sofre constantemente ameaças do marido e que ele esconde duas espingardas dentro de casa e 36 munições de calibre 22. Os policiais entraram na casa e encontraram uma espingarda calibre 22 niquelada embaixo do sofá da sala e outra espingarda 38 em cima do guarda-roupa do quarto do casal.

Os policiais realizaram buscas pelo autor nas proximidades da casa mas não o localizaram. A vítima foi a delegacia registrar o caso, juntamente com seus três filhos. As espingardas foram apreendidas. Ela não quis representar contra o autor e afirmou que somente iria se separar do agressor, mudando-se para casa de parentes.