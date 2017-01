Mulher denúncia técníco em raio-x de tentativa de estupro em hospital

Uma mulher, 41 anos, denúnciou um técnico em ráio-x do Hospital Regional Álvaro Fontoura em Coxim, de tentativa de estupro. Segundo a vítima o crime aconteceu no dia 27 de dezembro do ano passado, e ela alega que mais uma outra paciente que também foi violentada pela mesma pessoa.

De acordo com o site Edição de Notícias, a vítima foi internada no hospital com pneumonia e que na tarde daquele mesmo dia, o profissional foi até a enfermaria e a levou até a sala de raio-x para um exame no tórax.

Conforme diz a reportagem, a mulher comentou que o profissional fechou a porta e ordenou que ela tirasse a roupa para vestir a vestimenta do hospital. A vítima, que é dona de casa, estranhou, já que em outros exames não precisou fazer isso, e pediu pára que o rapaz se retirasse da sala para efetuar a possivel troca de roupa. Neste momento, o técnico disse que não ia sair, pois iria ajuda-la a se despir.

Depois disso o técnico tirou a blusa da paciente, realizou os procedimentos e disse que também iria mover o short. De acordo com a dona de casa, ele começou a puxar a bermuda junto com a calcinha chegando a tocar em suas partes intimas.

Assustada e debilitada, a vítima disse que conseguiu resistir e impediu que toda roupa fosse retirada, mas o técnico ainda aproveitou e passou as mãos nos seus seios dizendo “nossa, como você está gostosinha”, “nossa, como seu marido deixou você sair de casa assim”, e a todo momento a sediava com supostos elogios.

Segundo a reportagem, a vítima disse que foi levada de volta para o quarto e no horário da visita contou o ocorrido para a sua filha, uma estudante de 20 anos. Indignada a jovem relatou o caso para a assistente social do hospital e foi até a Delegacia de Polícia civil onde denunciou o técnico.

Ainda segundo a dona de casa, uma outra paciente que também estava na enfermaria disse, que teria sido abusada pela mesmo técnico em raio-x. Ele teria descoberto dados pessoais dela através da ficha do hospital e enviado mensagens ousadas atráves de uma rede social.

A dona de casa recebeu alta nesta quinta-feira (5) e prestou depoimento na Delegacia de Atendimento a Mulher).

Segundo a Polícia Civil, ocaso está sendo investigado e corre sob sigilo. De acordo o secretário da saúde Rogério Souto, que também responde pela direção do Hospital Regional, o caso foi enviado para o setor jurídico. Ele também explica que será montado um processo administrativo para investigar o caso.