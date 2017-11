Mulher desaparece em Aquidauana e deixa bilhete suicida

Uma mulher está desaparecida desde a noite da última segunda-feira (6), por volta das 19h30. A informação do site o Pantaneiro é de que ela teria discutido com seu filho e dito que sairia de casa. Ela saiu com o carro do bairro Santa Terezinha em Aquidauna, onde mora com o filho, e não voltou mais.

Na manhã desta terça-feira (07), o rapaz notou o desaparecimento da mãe e começou a procurá-la, até que encontrou o veículo na Rua Antônio Leopoldo, em frente a uma oficina mecânica, em Anastácio. Ele ainda teria encontrado um bilhete onde a mãe dizia que tiraria a própria vida.

Segundo o site O Pantaneiro o dono da oficina informou que o carro está parado no local desde 21h de ontem, com todos os pertences pessoais da desaparecida. No banco do carona, também há um bilhete deixado pela mulher com os dizeres: "Meu filho, eu te amo". A chave do carro foi encontrada na Ponte Nova.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estão no local, realizando as averiguações necessárias.

Histórico

A mulher desaparecida é técnica de enfermagem e afirmou que o histórico da mulher é discreto. "Ela nunca deu trabalho, nunca faltou ao serviço e nunca chamou a atenção de ninguém", disse. Informações dão conta de que a mulher tinha problemas cardíacos e pressão alta.