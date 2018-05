Uma mulher de 43 anos, que não teve a identidade revelada, desapareceu durante banho no rio Miranda e a equipe especializada do Corpo de Bombeiros do município de Aquidauana – 131 km distantes de Campo Grande. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira (16).

De acordo com O Pantaneiro, um homem que seria namorado da vítima acionou a Polícia Militar informando que ele e a mulher foram para o rio na região da antiga prainha, aos fundos de uma cerâmica, onde a vítima se despiu parcialmente e supostamente entrou na água para se banhar.

O homem disse que a namorada subitamente afundou, depois voltou para a superfície da água e ficou novamente submersa, contudo desapareceu em seguida.

Segundo o site de notícias, o fato aconteceu às 8 h de hoje, porem, o homem acionou a PM somente às 13 h. Os bombeiros procuram pela vítima e a Polícia Civil investiga o caso.