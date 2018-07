Mulher descobre traição e agride ex-marido com socos e pauladas

Uma mulher foi acusada de agredir ex-marido depois de descobrir traição, na tarde desta segunda-feira (9), no Bairro Cristo Rei, em Nova Andradina.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem, Reginaldo Zozimo da Costa, 44 anos, procurou a Delegacia de Polícia de Nova Andradina para registrar uma ocorrência policial contra sua esposa, Marilza Carneiro Bezerra, 43 anos, por lesão corporal dolosa e violência doméstica.

Reginaldo informou aos policiais que vive junto com a acusada há 26 anos, mas, há um ano e meio, ele iniciou um relacionamento paralelo com outra pessoa. Ao descobrir o caso, Marilza teria passado a agredi-lo frequentemente com tapas no rosto e xingamentos.

Ainda segundo o que Reginaldo registrou na ocorrência, ele tentou a separação, no entanto a esposa não aceitou, dizendo que eles se separem, ela colocaria fim à própria vida. Reginaldo qualificou sua mulher como sendo uma pessoa ciumenta, que se descontrola facilmente.

A esposa o teria agredido com mais violência, desferindo pauladas em seu abdômen e braços, desferindo também socos na boca e no rosto do marido, provocando lesões aparentes.

Diante da situação, os policiais registraram o caso, que deverá ser apurados pelas autoridades. Em decorrência dos ferimentos, o homem foi orientado a procurar uma unidade hospitalar ou uma farmácia a fim de ser medicado.