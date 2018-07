Mulher descontrolada quebra móveis do ex-marido e tira a roupa

Uma mulher de 32 anos embriagada começou a quebrar os móveis da casa do ex-marido na madrugada do último sábado (30), no bairro Jardim Brasília, em Três Lagoas.

O ex-companheiro que dormia, acordou com Ivanice Correa da Silva, descontrolada, dentro da casa que fica na viela Um. Ela começou a tirar a roupa e quebrar os objetos.

A mulher acordou toda a família e tentou agredir o ex-marido de 37 anos. A Polícia Militar foi acionada e a agressora partiu em direção aos policiais, eles não conseguiram acalmá-la e como ela ofereceu resistência, teve que ser contida e presa.

Ela foi presa e levada para a delegacia. O caso foi registrado na Policia Civil como perturbação da tranquilidade.