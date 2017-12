Mulher é acusada de atear fogo na própria casa

Na noite desta quarta-feira (20), um princípio de incêndio, supostamente criminoso foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina. O incêndio acontecia numa casa localizada na Vila José Mustafá, em Batayporã. Quem acionou os brigadistas foram os vizinhos, que perceberam as chamas.

Como não havia ninguém no imóvel naquele momento, enquanto o Corpo de Bombeiros não chegava da cidade vizinha, os vizinhos arrombaram a porta da casa e, com baldes e uma mangueira conseguiram controlar as chamas. Assim que os bombeiros chegaram eles isolaram a área e realizaram o rescaldo, para evitar o reaparecimento do fogo.

Uma das hipóteses cogitadas é de que o princípio de incêndio tenha sido criminoso, uma vez que, as chamas teriam iniciado no sofá da sala e na cama existente em um dos quartos. Em outro quarto da casa, sobre uma cama, havia vestígios de que um pequeno foco de incêndio teria sido iniciado, mas se apagado em seguida.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para dar apoio ao Corpo de Bombeiros. Um homem que mora na casa chegou ao local pouco depois e disse aos policiais que quem ateou fogo no imóvel seria sua companheira, que teria fugido após praticar o ato.

Segundo o site Nova News populares relataram que a mulher teria sido vista deixando o local às pressas, com uma mochila. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, que deverá tentar localizar a acusada e apurar os fatos.