Mulher e adolescentes matam idoso a pauladas

Um idoso foi morto a pauladas por uma mulher e dois adolescentes. O crime ocorreu na última sexta-feira (22), em Rio Negro, mas desde o dia do crime policiais civis buscavam os suspeitos, até encontrá-los no domingo (24). Na delegacia eles confessaram o crime.

De acordo com o Idest e a Polícia Civil, Monica Gloria de Araújo Furtado, 31 anos, e os dois adolescentes entraram na casa do idoso durante a noite com o objetivo de roubá-lo. No entanto, a vítima acordou e pegou um facão. Foi quando o trio agrediu o idoso com pedaços de pau até a morte e fugiram levando R$ 180,00.

O corpo da vítima foi descoberto pelo seu filho, que como todas as manhãs, foi até a residência para vê-lo, entretanto, dessa vez o encontrou sem vida e a casa tomada de sangue.

Mônica foi presa e outros dois adolescentes, ambos de 15 anos, foram apreendidos pelo assassinato do idoso, Mitsunoro Fugimoto, de 88 anos.

Todos os envolvidos estão à disposição da Justiça e respondem por Latrocínio (roubo seguido de morte), e Mônica responde também por corrupção de menores.