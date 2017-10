Mulher é agredida a pauladas na cabeça por companheiro

Ele apresentou queixa e pediu medidas protetivas por medo do homem.

Na noite de segunda-feira (9) a polícia foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica, na cidade de Eldorado.

Por volta das 20h50 uma guarnição da policia se deslocou até a casa de um casal, onde fomos abordados pela vítima, Luciene Pinheiro de Andrade de 43 anos, que informou que seu companheiro, Cicero Aparecido Batista de 48 anos, perguntou a ela aonde ela estava e se estava biscateando.

A vitima assustada saiu de perto do homem que veio por trás dela com um pedaço de madeira com aproximadamente 60 centímetros, e deu um golpe na sua cabeça.

O golpe causou uma lesão e a mulher teve que ser encaminhada até o posto de saúde central para ser medicada. Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão a Cicero e ambos foram encaminhados à delegacia de polícia civil para providências cabíveis.

Luciene apresentou queixa contra o autor pela lesão. Quando indagada se deseja medida protetivas de urgência, disse que sim, pois teme por sua vida.