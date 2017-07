Uma mulher de 42 anos foi agredia a pauladas pelo marido ao tentar deixar o marido, na noite de terça-feira (3), em Dourados.

A vítima estava arrumando as malas quando o companheiro chegou e ao vê-la arrumando as coisas agrediu a mulher com pauladas na cabeça.

A mulher disse aos policiais que acredita que o marido agrediu por não aceitar a separação. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e entrou com pedido de medidas protetivas contra o autor. O caso foi registrado como violência doméstica.