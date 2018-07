Uma mulher foi agredida a socos na noite desta segunda-feira (2), pelo marido na rua Natalino Santos na cidade de Aral Moreira.

A vítima de 28 anos, estava em casa, quando seu marido Sabrino Rojas Vargas de 18 anos, chegou em casa bêbado e ameaçou matá-la dizendo "eu vou matar você, eu vou te bater". Não satisfeito com as ameaças, o jovem agrediu a mulher com diversos socos.

A mulher registrou o caso na delegacia local.