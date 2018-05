Mulher é agredida e ameaçada com faca na frente dos filhos

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na frente dos filhos na noite desta sexta-feira (25), na Sitioca Campo Belo, em Dourados.

De acordo com boletim de ocorrência, o casal convive há 11 anos e possuem dois filhos. Durante uma discussão, Gilberto Bonfim da Silva, 25 anos, puxou os cabelos de Joice Kely dos Santos Almeida, 22 anos, e em seguida, pegou uma faca e tentou acertar a mulher.

As crianças do casal de 2 e 7 anos presenciaram toda a cena de agressão. , A vítima ainda foi ameaçada a não sair de casa, caso saísse seria morta. A mulher só conseguiu fugir da casa e avisar a Polícia Militar na manhã deste sábado (26), deixando as crianças aos cuidados de uma babá.

A vítima pretende representar contra o autor e requereu medidas protetivas.