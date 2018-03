Na noite desta segunda-feira (12), na cidade de Inocência, uma mulher foi espancada com socos e tijoladas na cabeça pelo marido. Mas ainda assim a mulher de 24 anos defendeu o marido de 22 anos na delegacia. "Eu gosto de apanhar. Amo muito ele”, declarou para surpresa de policiais.

Segundo o site bonito informa vizinhos acionaram a polícia por volta das 23h depois de verem a jovem ser espancada pelo marido com socos no rosto, sendo também agredida com tijoladas na cabeça causando cortes.

Quando a polícia chegou à residência, a mulher negou que teria apanhado do marido mesmo com o rosto todo ensanguentado. Já o autor confirmou que bateu na mulher, por causa, de ciúmes e também por que teria ingerido bebidas alcoólicas.

Os militares tentaram levar a mulher para atendimento médico, mas ela se recusou e também teria afirmado não fazer exame de corpo de delito para não produzir provas contra o marido.

Na delegacia, a vítima se recusou a registrar a ocorrência afirmando amar o companheiro, “gosto de apanhar, amo muito ele”. Ela ainda teria dito que sempre apanhou do autor.