Mulher é agredida pelo ex-marido e um mês depois registra queixa

Uma mulher de 22 anos registrou queixa contra o ex-esposo na noite deste domingo (10), referente a agressões sofridas, no centro de Porto Murtinho.

De acordo com boletim de ocorrência, Mayara Marly Mareco Duarte foi agredida pelo ex-esposo Ismael Alvarenga, 40 anos, em 1º de maio, quando ele flagrou mensagens no celular da vítima após ela se comunicar com um rapaz.

O agressor chegou a casa da vítima, pegou seu celular e quando a mulher tentou pegar [o aparelho] de volta, ele puxou seus cabelos, jogou o celular no chão e pisou em cima. Ismael ainda ameaçou a vítima e seu próprio filho, dizendo que mataria os dois caso ela o estivesse traindo.

O casal morava junto há seis anos e possuem um filho de seis anos, a vítima alega que separou-se após o homem beber muito e ficar agressivo.