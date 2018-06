Mulher é agredida pelo ex-marido

A Vítima foi encontrada pelos policiais caída no chão com ferimento grave na cabeça

Uma mulher foi agredida por seu ex-marido, na madrugada deste sábado (16), em Nova Andradina. O fato aconteceu por volta das 02h no Conjunto Habitacional Celina Gonçalves.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Quando os policiais chegaram ao local, viram que a vítima, Cíntia Rodrigues de Almeida, de 30 anos, estava caída no chão com ferimento na cabeça. Cíntia disse aos policiais que as agressões foram causadas pelo seu ex-marido, Jeferson Souza dos Santos, de 28 anos.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Regional para cuidados médicos, onde foi constado um corte profundo na cabeça. O ferimento era tão grave que, segundo os médicos, a calota craniana chegou a ficar exposta. A mulher também apresentava escoriações pelo corpo.

Segundo a ocorrência, o acusado fugiu do local. O caso, que foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica e será investigado.