Mulher é arrastada pelos cabelos e defende marido dos policiais

Populares acionaram a polícia da cidade de Bodoquena, a 260 quilômetros de Campo Grande, depois de presenciarem uma mulher sendo arrastada pelos cabelos no meio da rua pelo marido, de 18 anos. Por volta da meia noite, populares presenciaram as agressões e acionaram a polícia.

Segundo o site Ponta Porã Informa, ao chegar à residência do casal, os policiais foram hostilizados pelo autor, que teria mandado a guarnição embora.

Ao entrarem na residência encontraram a vítima deitada no chão com escoriações pelo corpo e o couro cabeludo sangrando. Ao tentarem levar o autor para a delegacia de polícia, a esposa e a cunhada se opuseram para que o jovem não fosse levado pelos militares.

O autor entrou em luta corporal com os policiais, que ficaram com as fardas rasgadas. Ele foi contido e colocado na viatura, sendo levado para a delegacia de polícia e autuado por lesão corporal dolosa.