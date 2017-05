Mulher é arrastada por carro na fronteira com o Paraguai

Uma mulher de 49 anos identificada como Marilu Vazquez, foi arrastada por um motorista de um Fiorino, com placas de Campo Grande, no último sábado (6), na MS -384, fronteira com o Paraguai.

A mulher estava na garupa de uma moto, sem placa, quando o motorista da Fiorino atropelou a moto, fazendo com que a mulher caísse sobre o copo do carro.

Ela foi arrastada por 140 metros e morreu no local, o motorista da moto foi encaminhado para o hospital em estado grave, ele foi identificado apenas como Beto.

O motorista do carro fugiu do local e dentro do automóvel foi localizado 42 caixas de cigarros de origem paraguaia.

A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu a carga e encaminhou o veículo para a Delegacia de Polícia de Antônio João.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O motorista está sendo procurado.