Mulher é assaltada e ladrões levam dinheiro das contas

Os ladrões estavam armados com um facão e um deles parecia ser menor de idade.

Nas primeiras horas da manhã dessa quinta-feira (14) Tatiana Duarte Caetano (36) foi assaltada quando estava a caminho do trabalho. Os ladrões estavam armados com um facão e levaram o dinheiro que a vítima tinha para pagar as contas de energia e água.

De acordo com o boletim de ocorrência foi abordada no momento em que estava saindo de sua residência para ir trabalhar e foi abordada por dois indivíduos, um deles aparentava ser menor de idade. O mais velho estava armado com um Facão, havendo um deles dito "Perdeu, perdeu! Passa o que você tem".

A vítima disse que não tinha nada, mas os meliantes tomaram sua bolsa e a vasculharam, e encontraram a quantia de R$ 300 que Tatiana usaria para pagar a conta de água e luz. Eles pegaram o dinheiro e foram embora.

Tatiana destacou aos policiais que um dos indivíduos era mais novo, parecendo ser menor de idade, moreno claro, baixo, bem magro, tinha cabelo verde e azul e estava com um boné apenas. Já o outro indivíduo, mais velho, estava em posse do facão e com casaco e capuz da Adidas, possuía bigode.

A vítima não reconheceu os indivíduos, no entanto tem a impressão de que já os ter visto no bairro Zé Pereira.

O caso foi registrado na 7ª DP de Campo Grande como roubo.