Uma mulher de 38 anos foi atropelada e arrastada por 75 metros no domingo (3), em Nova Andradina.

O motorista do veículo conhecido como Zezinho de 59 anos, disse que não percebeu que a mulher estava sendo arrastada e foi avisado horas depois pela esposa.

De acordo com informações do site Jornal da Nova, o fato aconteceu por volta das 4h da manhã quando o motorista estava indo trabalhar. Não há informações de como ela foi parar embaixo do carro. Ela foi se desprender do carro quando passou por um quebra molas.

A vítima ficou desorientada e sofreu fratura exposta no joelho direito, ferimentos na face, hemorragia e dilaceração da perna. Os médicos precisaram amputar uma das pernas e o estado de saúde dela é considerado grave.

Equipes da SIG (Setor de Investigações Criminais) da Polícia Civil que investiga o caso e Perícia Criminal, estiveram no local onde estava o veículo, que passou por análise técnica e no local onde ocorreu o acidente.