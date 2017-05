Mulher é baleada em bar e morre no hospital

Vânia Garcete Duarte, 48 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (31), após ser atingida por um disparo de arma de fogo, na noite de terça-feira (30), em Bonito.

O fato aconteceu em um bar na região rural da cidade, no bar do Cascavel. O nome do bar, leva o apelido do dono, Sr. João, que confessou ter atirado acidentalmente em Vânia.

Segundo o registro policial, Vânia foi atingida nas costas e levada para o hospital por um vizinho de João, identificado como Edson. João foi pedir ajuda para que Edson levasse a vítima para o hospital.

Ao ser deixada no hospital, o recepcionista acionou a Polícia e informou que uma mulher baleada tinha dado entrada.

Ao chegar, os militares constataram a veracidade e questionaram sobre quem teria deixado a vítima no hospital, o recepcionista então falou que Edson deixou a mulher no hospital, deixou um número para contato e foi embora.

Os militares entraram em contato com Edson, que contou que João buscou ajuda para que Edson levasse Vânia para o hospital e que ele teria baleado Vânia por acidente, no bar dele.

João ainda não foi preso e a Polícia Civil investiga o caso. Vânia morreu às 02h30 desta quarta-feira (31).