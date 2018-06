Mulher e cachorro são atacados por pitbull do vizinho

Uma briga de cachorros deixou uma mulher ferida no final da tarde desta terça-feira (5), no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, Anegla Pereira Carvalho, 31 anos, estava em casa quando seu cachorro entrou correndo no quintal, fugindo de um cão da raça pitbull, que também atacou a mulher, causando diversos ferimentos em seu corpo. Mesmo ferida a vítima tentou separar os animais, mas foi ferida gravemente na mão direita. O dono do pitbull é o vizinho Elison Ricardo do Espírito Santos Nunes, 32 anos.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou a mulher ao lado de seu cachorro agonizando – que posteriormente não resistiu aos ferimentos e morreu.

A vítima foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Nova Bahia, sendo medicada e liberada em seguida. Ela relatou aos policiais que não é a primeira vez que o cachorro do vizinho escapa e agride seu animal, sendo que, em data anterior o dono do pitbull custeou o tratamento do cachorro da vítima.