Mulher é denunciada por falso testemunho em processo

Sabe aquela mentirinha que você acha que não vai dar nada? Pois é, deu um boletim de ocorrência contra Luana Caroline Lopes Coronel e Lucio Flavio da Silva, por falso testemunho, crime previsto no código penal. Os dois estariam no crime praticado por Paulo Darlot da Silva, em março de 2014.

Segundo as informações policiais, o registro foi feito pela 2ª Vara Criminal, onde o processo é julgado. O acusado do crime usou uma arma para assaltar um casal no Jardim Tijuca levando um veículo da marca FIAT, modelo STRADA ADVENT FLEX, e outros objetos da casa.

Ele estaria acompanhado de outras pessoas não identificadas e foi detido por policiais rodoviários federais quando abastecia o veículo roubado em um posto de gasolina na cidade de Sidrolândia, distante 60 quilômetros da Capital.