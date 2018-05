Mulher é encontrada decapitada em estrada vicinal da Capital

Uma mulher, que ainda não foi identificada, foi encontrada na manhã desta segunda-feira (14) decapitada e amarrada, em uma estrada vicinal do bairro Santa Emília – região sul de Campo Grande. A cabeça da mulher estava ao lado do corpo.

Segundo informações de moradores repassadas ao JD1 Notícias pessoas costumam passar pelo trieiro que é continuação da Avenida Wilson Paes de barros, para ir trabalhar, quando avistaram o corpo da mulher. Um pano vermelho foi usado para amarrar as mãos.

A Polícia Militar e Civil foram acionadas e investigam o local do crime. Ainda conforme os moradores, a vítima estava com as mãos amarradas para trás, com a roupa suja e chinelos. A equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) também está no local com a Perícia Criminal. Uma das suspeitas é que a vítima tenha sido morta em outro local e o corpo desovado na estrada vicinal.

Desde o ano passado, cerca de sete pessoas foram encontradas decapitadas da mesma maneira, em locais abandonados, com as mãos amarradas e a cabeça próximo ao corpo. Todos os crimes foram executados pelo “Tribunal do Crime”, uma organização criminosa de facções ligadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e a rival CV (Comando Vermelho).

Imagem forte: