Uma mulher, sem identificação, foi encontrada morta na noite de desta sexta-feira (31), numa estrada vicinal, no bairro Chácara dos Poderes, em Campo Grande. A vítima tinha fraturas nas costas e rosto; a Polícia Civil investigará o caso.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada morta sem camiseta e usando apenas roupas intimas, por volta das 21h30, após testemunhas deparar com o corpo as margens da rodovia. No local, investigadores encontraram as roupas da mulher com manchas de sangue, a oitenta metros de onde o corpo foi encontrado.

Com a vítima foi encontrado apenas R$ 3. O caso foi encaminhado a Delegacia plantonista e a Polícia Civil abrirá um inquérito para investigação.