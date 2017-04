Delma Pinheiro Domingos, de 60 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (17) deitada em seu quarto, em uma residência no bairro Bosque do Avilan, em Campo Grande. A vítima que morava sozinha, não era vista pela vizinhança há quatro dias após pedir veneno para matar um rato.

De acordo com o registro policial, vizinhos mostraram preocupação com o sumiço da vítima, e com uma escalada pularam o muro da residência. Segundo um dos filhos da idosa, Delma foi encontrada deitada na cama e com o ventilador ligado. Em depoimento, eles acreditam que a mulher acabou as pirando sem querer o veneno.

Ainda consta no registro, que a idosa bebia e fumava, o que também indica uma situação clínica mais debilitada que o atual. O mesmo filho disse ao delegado que ninguém da família o visitou no período de páscoa, pois mesma relatou que estaria viajando para o interior de São Paulo.

A Polícia Civil junto com os peritos estiveram no local analisando a ocorrência. O caso foi registrado como morte a esclarecer e deverá ser investigado pela Polícia Civil.