Mulher é enganada por estelionatário que se passou pelo seu irmão

Nesta segunda-feira (11), Fabiana Nogueira Costa, 34 anos, procurou a Polícia Militar alegando ter sido vítima de estelionato.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima trabalha em uma casa lotérica de propriedade de seu irmão, e afirmou que realiza com frequência vários depósitos em contas diferentes a pedido do mesmo. Mas, desta vez, um número novo entrou em contato com ela dizendo ser seu irmão com outro número, e solicitou vários depósitos para os seguintes nomes: Vagner Soares de Oliveira, Vinicius de Sousa Freitas, Ana Cristina G. Sousa, Diego Antônio Rodrigues de Sousa, Lucas Gildeão F. Gomes, Alessandra Alves Freitas, Gláucia Santana Pereira e Washington G. Cardoso.

Ela realizou os depósitos, e só descobriu que não era seu irmão quando viu a foto no perfil no aplicativo WhatsApp com o mesmo número que seu irmão possui. Ela relatou que o autor tinha conhecimento das conversas que realizava com frequência, facilitando o golpe.

Os comprovantes dos depósitos foram anexados ao boletim de ocorrência para auxiliar nas investigações. O caso foi registrado no 6º DP-CG de Campo Grande - MS.