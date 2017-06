Mulher é esfaqueada até a morte pelo ex-marido

Uma mulher identificada como Ramona Silva de Jesus, 44 anos, foi morta pelo ex-marido Genilson Silva de Jesus, 41 anos, na noite de domingo (5), no conjunto habitacional Celina Jallad, na Capital.

Segundo informações da Polícia Civil, Ramona foi esfaqueada dentro do próprio quarto, a vítima chegou a sair em busca de ajuda pela rua, mas foi perseguida pelo suspeito. Ainda de acordo com informações policiais, havia marcas de sangue no corredor, na cozinha e na calçada da casa.

O corpo de Ramona foi encontrado caído na rua em uma poça de sangue. Genilson fugiu deixando a arma usada no crime.

A Polícia realiza buscas na tentativa de localizar o suspeito, mas até o momento ele ainda não foi encontrado.