Mulher é esfaqueada por marido em aldeia de MS

Uma mulher, de 30 anos, foi esfaqueada pelo companheiro na noite desta terça-feira (11) na aldeia Jarará, localizada no município de Juti.

Der acordo com o boletim de ocorrência, a polícia e uma ambulância do hospital foram acionados e no local dos fatos encontraram a vítima com um ferimento próximo a clavícula e em visível estado de embriaguez.

Após uma testemunha comunicar a polícia de que o autor do golpe seria o marido da vítima, buscas foram iniciadas para encontrá-lo. O homem foi encontrado também em visível estado de embriaguez.

Indagado sobre a arma usada, ele contou que a escondeu em cima da tenda de lona. Aos policiais ele contou que agrediu a companheira apenas para se defender. A vítima foi levada para o hospital e o autor para a delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, violência domestica.