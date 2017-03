Um homem de 33 anos sofreu traumatismo craniano e sua mãe de 67 anos foi arremessada para dentro do córrego, após uma motocicleta colidir contra um veículo, no cruzamento da Avenida Durval de Rodrigues Lopes com a rua Doutor Rocha Dias, na manhã desta segunda-feira (6), em Paranaíba. As vítimas foram levadas a Santa Casa, onde se encontram em estado de observação.

Acidente aconteceu por volta das 9h. De acordo com o site Jornal do Povo, a mulher que conduzia a moto, teve fraturas no braço. Já o homem sofreu lesões pelo corpo e sangramento na cabeça.

Ambos passam bem, mas continuam hospitalizados no hospital do município.