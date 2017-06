Imagem forte: mulher é morta a tiros pelo marido na fronteira com o Paraguai

Maria Aparecida Luís de Oliveira, 41 anos, foi executada a tiros pelo marido, Alfredo de Oliveira Valiente, 40 anos, em uma chácara situada na colônia 15 de agosto, próximo a fronteira com Ponta Porã.

Segundo informações do site Porã News, o disparo teria alcançado a cabeça da vítima que teria falecido de forma instantânea no local ao ser atacada a tiros sem chance de defesa pelo marido.

Os moradores da região, que conheciam o casal, ficaram chocados com a crueldade do crime. Agentes da Polícia paraguaia iniciaram buscas para encontrar o autor que fugiu do local. A Polícia não descarta a hipótese de Alfredo ter fugido para o Brasil para fugir da justiça do Paraguai.