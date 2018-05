O corpo de uma mulher, não identificada, foi encontrado sem vida e com mais de dez perfurações nesta quinta-feira (31). O crime aconteceu atrás de um ponto de Táxi, no centro de Vilhena, em Rondônia. A vítima estava sem documentos, contudo, aparenta ter de 25 a 30 anos.

De acordo com o Amazoniaquinews, as primeiras informações dão conta que a vítima foi morta com mais de dez golpes de arma branca. A faca, tipo peixeira, que o assassino usou para desferir os golpes, foi encontrada no local do crime.

A vítima não portava nenhum documento, porem, tem uma tatuagem tipo tribal no abdômen. O corpo foi removido pela Funerária Vilhena e está no necrotério para reconhecimento e identificação.