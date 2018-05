Mulher é multada em R$ 3.570 por carvoaria ilegal

Uma carvoaria ilegal foi identificada na manhã do último sábado (26), por policiais militares ambientais de Campo Grande no no assentamento Patagônia, no município de Terenos.

Durante a fiscalização ambiental, os policiais verificaram que a atividade funcionava sem a licença ambiental e a madeira transformada em carvão era nativa, para a qual a proprietária também não possuía documentação. Cerca de 7,14 m³ de carvão foram apreendidos.

A proprietária da carvoaria, de 31 anos, residente no assentamento, foi autuada administrativamente e multada em R$ 3.570,00 por funcionar atividade potencialmente poluidora sem a autorização ambiental e pelo carvão ilegal. A pena é de três a seis meses de detenção.

A infratora também responderá pelo crime de armazenamento ilegal do carvão e poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção.