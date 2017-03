Mulher é presa com 14 quilos de maconha em mala

Uma equipe da Guarda Municipal de Dourados, apreendeu mais de 14 quilos de maconha que seriam levados da fronteira ao interior do Mato Grosso do Sul na tarde da última quinta-feira (09) no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares.. A droga estava na bagagem de Thainara Cristina Morais Nunes (22), que foi presa e confessou lucrar R$ 1,5 mil por semana com o tráfico.

Após denúncia, agentes da GM decidiram averiguar a bagagem que estava em um ônibus e encontraram 20 tabletes de maconha que totalizaram 14,6 quilos.

Na etiqueta dessa bolsa, estava o nome da irmã de Thainara, que confessou às autoridades ser a dona da droga, adquirida por R$ 3,6 mil um dia antes na cidade de Amambai. A intenção era levar a maconha até Sidrolândia, onde mora e mantém uma revenda de entorpecentes que lhe rende lucro semanal de R$ 1,5 mil.

Ao realizarem a checagem do nome de Thainara, os agentes da GM descobriram que ela tem passagem policial por homicídio. A jovem informou ter registrado via internet um B.O (Boletim de Ocorrência) por extravio de documento em nome da irmã, justamente para omitir sua identidade envolta a suspeitas.

Foi justamente o registro dessa ocorrência de extravio de documentos que a traficante apresentou quando foi abordada para tentar se passar pela irmã. Presa, Thainara foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.