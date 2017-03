Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram 28 quilos de maconha, dentro de um táxi, na BR-262, em Guia Lopes da Laguna. Interrogada, uma mulher de 27 anos, relatou que receberia R$ 100 para levar os entorpecentes até Anastácio.

O flagrante aconteceu no quilômetro 470, próximo à base da PRF. Após parar um táxi, os policiais realizaram uma vistoria no veículo e encontraram uma mala com nome de uma das passageiras.

Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada a Polícia Civil local e será indiciada por tráfico de drogas.