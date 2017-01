Uma mulher, que não teve identidade divulgada, foi presa na noite desta quinta-feira (12), com 12 quilos de maconha, num ônibus interestadual, em Três Lagoas. Questionada, a passageira relatou que ganharia R$ 10 mil pelo transporte da droga.

De acordo com o boletim de ocorrência, o flagrante ocorreu por volta das 20h30, quando o ônibus que fazia o trajeto Ponta Porã a Três Lagoas, foi parado pelos policiais rodoviários federais (PRF).

Em vistoria os agentes encontraram uma bolsa com um ticket de uma passageira. Ao encontrar a suspeita, ela acabou confessando a pratica do crime. Interrogada, disse que os entorpecentes eram para consumo próprio.

A mulher, juntamente com a droga, foi levada para a Delegacia do município para registro do crime por tráfico de drogas.